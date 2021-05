Letta dice la sua prima cosa di sinistra. Ma tutti lo zittiscono (Di venerdì 21 maggio 2021) Non è bello. Non è per niente bello, per una volta che gli viene un’idea, per una volta che gli viene perfino di sinistra, per una volta in cui prova a contrastare gli alleati a Cinque stelle, ora purtroppo quasi a Due, sul loro stesso terreno; per una volta cioè che il segretario del Partito democratico prova a radicarsi di nuovo nella propria classe chiedendo di trasferire ai giovani proletari un aumento di nuove tasse ereditarie recuperate ai danni del ceto medio; non è bello, insomma, che quell’unica volta, addirittura la prima, in cui Enrico Letta cerca di farsi apprezzare da D’Alema e da Bersani, il professor Mario Draghi gli risponda al volo di piantarla lì, e di piantarla subito, manco stesse rivolgendosi a un pipparolo tornato fresco fresco da sette anni di Incoscience Po. Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 maggio 2021) Non è bello. Non è per niente bello, per una volta che gli viene un’idea, per una volta che gli viene perfino di, per una volta in cui prova a contrastare gli alleati a Cinque stelle, ora purtroppo quasi a Due, sul loro stesso terreno; per una volta cioè che il segretario del Partito democratico prova a radicarsi di nuovo nella propria classe chiedendo di trasferire ai giovani proletari un aumento di nuove tasse ereditarie recuperate ai danni del ceto medio; non è bello, insomma, che quell’unica volta, addirittura la, in cui Enricocerca di farsi apprezzare da D’Alema e da Bersani, il professor Mario Draghi gli risponda al volo di piantarla lì, e di piantarla subito, manco stesse rivolgendosi a un pipparolo tornato fresco fresco da sette anni di Incoscience Po.

