L'eredità, la campionessa Marta perde lo sguardo e il montepremi (Di venerdì 21 maggio 2021) Continua il successo nel preserale de L'eredità condotto da Flavio Insinna e a testimoniarlo sono gli oltre 4 milioni di spettatori. Nella puntata andata in onda su Rai 1 venerdì 21 maggio 2021, Marta è riuscita a riconquistare le chiavi d'accesso alla Ghigliottina. Nonostante la sua bravura e preparazione, la campionessa non è riuscita ad indovinare la parola giusta ed ha perso l'importante occasione di mettere in tasca una grande cifra. In questo appuntamento si è anche registrata l'uscita di scena di un campione. L'eredità, il campione Nicola lascia il game show Per la campionessa Marta non è stata certamente una passeggiata approdare alla fase finale del game show condotto da Flavio Insinna. La donna è andata anche al confronto al tempo, ma è riuscita ad avere la meglio ...

