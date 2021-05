L’era delle pandemie riapre la questione vaccini e brevetti Usiamo il buon senso

Leggi su formiche

(Di venerdì 21 maggio 2021) “In molte altre aree del mondo la pandemia non accenna a diminuire. E le differenze nei tassi di vaccinazione sono sconvolgenti. Dobbiamo assicurarci che isiano più accessibili ai Paesi più poveri”. È così che il presidente del Consiglio Mario Draghi, in compagnia della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha aperto il Global health summit, ospitato quest’anno dall’Italia, in quella che gli scienziati hanno ufficialmente definito “”. Per combatterla, secondo Draghi, sarebbe auspicabile “revocare i divieti generalizzati di esportazione, soprattutto nei Paesi più poveri e “introdurre una sospensione deisuiCovid-19?.ndo così il dibattito suiche ormai da mesi, seppure a ...