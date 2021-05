Lenzuoli bianchi contro la mafia esposti nelle città italiane

(Di venerdì 21 maggio 2021) Torna l’iniziativa #unlenzuololaper ricordare e sensibilizzare l’opinione pubblicala. In moltesi possono infatti vedere dei lunghicon una illustrazione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i due magistrati vittime della. L’iniziativa della Fondazione Falcone e del ministero dell’Istruzione è parte di ‘Spazi Capaci-Comunità Capaci’, un progetto che ha come obiettivo la riappropriazione degli spazi urbani attraverso l’arte in occasione del 29esimo anniversario della strage di Capaci, dove il 23 Maggio 1992 perse la vita Giovanni Falcone, sua moglie e gli uomini della scorta che li accompagnavano. Le bandiere/sono quindi state esposte in ...

Cernusco Lombardone (Lecco) - Palloncini colorati,e azzurri e saracinesche de negozi abbassate per l' ultimo saluto a Gioiele. A chiedere di esprimere pubblicamente il cordoglio è il sindaco Giovanna De Capitani in occasione del ...... e ancor di più sui social, da una decina di giorni è calato il silenzio e non si registrano fortunatamente tensioni di sorta, dopo le manifestazioni del "Comitato" creato ...23 maggio, 29esimo anniversario Strage di Capaci. La Piana “esponiamo un lenzuolo bianco per ribadire il nostro No alla mafia”. Un video del sindacato sull’importanza del contrasto alla criminalità ...In piazza Magione, alle 11.00, il Ministro Patrizio Bianchi, farà visita all’Istituto Comprensivo ‘Rita Borsellino'. UN LENZUOLO CONTRO LA MAFIA Il tradizionale corteo per le vie del centro di Palermo ...