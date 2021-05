L’élite italiana è vecchia | per questo stronca e distorce la tassa sui milionari di Letta

Leggi su tpi

(Di venerdì 21 maggio 2021) Finalmente si arriva al dibattito sulladi successione, grazie alla proposta del segretario del Pd che vuole aumentarla. L’idea che Enricosia stato sommerso da un coro di critiche quasi assordante, che comprende persino esponenti del suo partito, purtroppo, va salutato come un bene: ci deve far aprire gli occhi, ci dice a che livello siamo arrivati, nel dibattito pubblico, ci fa capire fino a che punto siamo precipitati nella falsificazione della realtà. Non al fondo, ma se possibile più in basso. Ci dice quanto forte sia stata l’egemonia della destra in questi anni, non tra il popolo, ma nel cuore delle élite imburrate che nel Palazzo (e a quanto pare in molti governi tecnici, para-tecnici e affini) hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Ci dà un segnale molto preoccupante sul posizionamento scelto da Mario Draghi su ...