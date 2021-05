Lega, nuove adesioni a Napoli e in provincia di Salerno. C’è anche il segretario nazionale dei Pensionati Fortunato Sommella (Di venerdì 21 maggio 2021) La Lega annuncia nuove adesioni a Napoli e in provincia di Salerno. A Napoli aderiscono al progetto politico di Matteo Salvini il segretario nazionale del Partito dei Pensionati d’Europa Fortunato Sommella; il movimento politico territoriale si trasformerà in associazione “a sostegno dei valori della Lega”, spiega il coordinatore cittadino di Napoli della Lega Severino Nappi. Hanno inoltre aderito Vincenzo Desidery, presidente del Maen (Movimento animalista ecologista napoletano), Ciro Esposito, primario del Cto di Napoli , Antonella Esposito, avvocato esperto di diritto di famiglia, già assessore alle politiche ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) Laannunciae indi. Aaderiscono al progetto politico di Matteo Salvini ildel Partito deid’Europa; il movimento politico territoriale si trasformerà in associazione “a sostegno dei valori della”, spiega il coordinatore cittadino didellaSeverino Nappi. Hanno inoltre aderito Vincenzo Desidery, presidente del Maen (Movimento animalista ecologista napoletano), Ciro Esposito, primario del Cto di, Antonella Esposito, avvocato esperto di diritto di famiglia, già assessore alle politiche ...

