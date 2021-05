Le stime della Fondazione Kessler: 'Tra guariti e vaccinati, 1 italiano su 2 è immune al Covid' (Di venerdì 21 maggio 2021) Le stime della Fondazione Kessler fanno intravedere la luce in fondo al tunnel di questa pandemia, infatti secondo i dati diffusi, tra chi ha ricevuto il vaccino e chi è guarito dal Covid, ormai 1 ... Leggi su globalist (Di venerdì 21 maggio 2021) Lefanno intravedere la luce in fondo al tunnel di questa pandemia, infatti secondo i dati diffusi, tra chi ha ricevuto il vaccino e chi è guarito dal, ormai 1 ...

Advertising

Amos8125 : @Carlo213Ge @qO__Qp Penso più che altro sia indice sia della massificazione (su milioni di persone guadagni più che… - infoitinterno : Covid. Lo studio: le stime di efficacia del vaccino sono a favore di somministrazione ritardata della seconda dose. - roc3roc : RT @Radio3scienza: Secondo le ultime stime, le #tigri in cattività sono più del doppio di quelle in libertà. Come proteggere questa specie… - mariopaps : Rt a 0,78, tutta Italia in zona gialla da lunedì con l’ordinanza del ministro Speranza, zone bianche dal primo giug… - AforizmyFraszky : @stefanolepri @EnricoLetta Inutile spiegare le cose a uno che proprio non ci arriva. Prima esibisca le stime della… -