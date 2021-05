Le proposte radicali per rafforzare il legame tra Ue e Nato, in vista del summit (Di venerdì 21 maggio 2021) Stringere l’abbraccio tra Nato e Unione europea? Un paper intitolato “Food for Thought” (spunti di riflessione, ndr) e firmato da diplomatici tedeschi e olandesi contiene alcune proposte ardite (se non radicali) pensate per elevare all’ennesima potenza il rapporto tra le due entità. Il documento, ottenuto da Politico, al momento sta circolando tra i governi europei e quelli affiliati all’Alleanza. Lo scopo è saggiare il terreno in vista del vertice di leader della Nato in calendario per il prossimo 14 giugno, quando il presidente americano Joe Biden visiterà il quartier generale dell’Alleanza per la prima volta. Gli autori del testo sottolineano il “processo di revisione strategica” in corso tra Ue e Nato, asserendo che sarebbe l’occasione perfetta per “imbarcarsi in un viaggio verso ... Leggi su formiche (Di venerdì 21 maggio 2021) Stringere l’abbraccio trae Unione europea? Un paper intitolato “Food for Thought” (spunti di riflessione, ndr) e firmato da diplomatici tedeschi e olandesi contiene alcuneardite (se non) pensate per elevare all’ennesima potenza il rapporto tra le due entità. Il documento, ottenuto da Politico, al momento sta circolando tra i governi europei e quelli affiliati all’Alleanza. Lo scopo è saggiare il terreno indel vertice di leader dellain calendario per il prossimo 14 giugno, quando il presidente americano Joe Biden visiterà il quartier generale dell’Alleanza per la prima volta. Gli autori del testo sottolineano il “processo di revisione strategica” in corso tra Ue e, asserendo che sarebbe l’occasione perfetta per “imbarcarsi in un viaggio verso ...

Advertising

GabriellaGaro14 : RT @formichenews: ??Food for Thought. Le proposte radicali per rafforzare il legame tra Ue e Nato, in vista del summit ??@otto_lanza ??http… - formichenews : ??Food for Thought. Le proposte radicali per rafforzare il legame tra Ue e Nato, in vista del summit ??@otto_lanza… - bulide3 : Proposte Radicali per città ‘democratica e antiproibizionista’ -

Ultime Notizie dalla rete : proposte radicali Radicalità e concretezza per ricomporre i divari ... predispone una serie di strumenti radicali e concreti, delle proposte operative per configurare ipotesi di politiche pubbliche fondate su tre pilastri: La questione della transizione ecologia è una ...

Dipendenti del Vaticano in protesta per il taglio degli stipendi voluto dal Papa per far fronte al deficit "Crediamo che l'attuale contesto non si presti ad accogliere interventi così radicali" fanno notare ...dottrina sociale della Chiesa "Con grande amarezza dobbiamo constatare che molte delle proposte di ...

Proposte Radicali per città 'democratica e antiproibizionista' - RomaDailyNews RomaDailyNews Presentata a Roma la campagna nazionale LIBERA DI ABORTIRE È stata presentata oggi a Roma nella sede di Radicali Italiani la campagna nazionale “Libera di Abortire” promossa da Radicali Italiani insieme a IVG ho abortito e sto benissimo, Non è un veleno, UAAR ...

Radicalità e concretezza per ricomporre i divari Nel PNRR si gioca il futuro del Paese. Ricostruire mettendo al centro del Piano la territorializzazione delle politiche farà la differenza.

... predispone una serie di strumentie concreti, delleoperative per configurare ipotesi di politiche pubbliche fondate su tre pilastri: La questione della transizione ecologia è una ..."Crediamo che l'attuale contesto non si presti ad accogliere interventi così" fanno notare ...dottrina sociale della Chiesa "Con grande amarezza dobbiamo constatare che molte delledi ...È stata presentata oggi a Roma nella sede di Radicali Italiani la campagna nazionale “Libera di Abortire” promossa da Radicali Italiani insieme a IVG ho abortito e sto benissimo, Non è un veleno, UAAR ...Nel PNRR si gioca il futuro del Paese. Ricostruire mettendo al centro del Piano la territorializzazione delle politiche farà la differenza.