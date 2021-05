Le notizie del giorno, nuova indagine sul calcio italiano. L’impresa del River e la nuova squadra di Aguero (Di venerdì 21 maggio 2021) Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre italiane ed estere, le ultime ore sono state scoppiettanti. La partita tra River Plate e Santa Fe si è conclusa sul risultato di 2-1. Per la squadra di Harold Rivera è stata una figuraccia con pochi precedenti, non è riuscita a conquistare un risultato positivo contro una squadra in emergenza totale e ha realizzato solo un gol ad un centrocampista adattato in porta. L’inizio di partita del River Plate è stato veramente incredibile, la squadra di Gallardo si è portata in doppio vantaggio dopo appena 6 minuti con le reti messe a segno da Angileri e Julian Alvarez. La reazione del Santa Fe è arrivata troppo tardi, Osorio ha accorciato le distanze al 73? ma il gol non è servito a conquistare un ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 21 maggio 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre italiane ed estere, le ultime ore sono state scoppiettanti. La partita traPlate e Santa Fe si è conclusa sul risultato di 2-1. Per ladi Harolda è stata una figuraccia con pochi precedenti, non è riuscita a conquistare un risultato positivo contro unain emergenza totale e ha realizzato solo un gol ad un centrocampista adattato in porta. L’inizio di partita delPlate è stato veramente incredibile, ladi Gallardo si è portata in doppio vantaggio dopo appena 6 minuti con le reti messe a segno da Angileri e Julian Alvarez. La reazione del Santa Fe è arrivata troppo tardi, Osorio ha accorciato le distanze al 73? ma il gol non è servito a conquistare un ...

