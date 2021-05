Le madri delle piazze d’Italia (Di sabato 22 maggio 2021) Piemonte, Sardegna, Puglia, Sicilia, Veneto, Calabria, Campania, il lockdown non ha bloccato la miriade di comitati di Mamme che già da prima del Covid si erano messi in moto un po’ ovunque: in difesa dei figli e amici dei figli perseguitati dalla giustizia, dell’ambiente sotto assedio dal più sconsiderato consumo di suolo, dei più elementari diritti sacrificati all’affarismo spacciato per Grandi Opere. «Siamo una cinquantina di situazioni diverse» conferma Michela Piccoli che da Vicenza, insieme a Daniela Spera da Taranto, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 22 maggio 2021) Piemonte, Sardegna, Puglia, Sicilia, Veneto, Calabria, Campania, il lockdown non ha bloccato la miriade di comitati di Mamme che già da prima del Covid si erano messi in moto un po’ ovunque: in difesa dei figli e amici dei figli perseguitati dalla giustizia, dell’ambiente sotto assedio dal più sconsiderato consumo di suolo, dei più elementari diritti sacrificati all’affarismo spacciato per Grandi Opere. «Siamo una cinquantina di situazioni diverse» conferma Michela Piccoli che da Vicenza, insieme a Daniela Spera da Taranto, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

gigisko : bellissimo vedere tutti quei carabinieri sprecati a rompere i coglioni a 4 gatti notav che non farebbero male a una… - Mara_MoodSt : @MarlaSinger1999 Parlo di dibattiti seri su questioni come la disparità salariale, la tutela della maternità e dell… - LaLinea73167367 : @PiddiMaicol @DSantanche @FratellidItalia Zitto, per Dio zitto! Il cosiddetto percorso politico di @DSantanche non… - LaLinea73167367 : @Beeganbint @DSantanche No, lo scandalo è questo! Un bambino così come molti altri che, nella loro innocenza , re… -