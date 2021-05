Le dichiarazioni di Iachini alla vigilia di Crotone-Fiorentina (Di venerdì 21 maggio 2021) Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Crotone-Fiorentina, ultima gara del campionato 2020-2021. La partita si svolgerà sabato 22 maggio alle ore 20.45, ecco le dichiarazioni del tecnico viola riprese da Sky Sport. Verso Crotone-Fiorentina: cosa ha detto Iachini in conferenza stampa? “È stata un’esperienza bellissima, al di là di tutte le difficoltà che abbiamo attraversato come il coronavirus, che alla fine ci hanno unito. Tante cose resteranno nel mio cuore, soprattutto la soddisfazione di aver potuto onorare e vestire di nuovo questa maglia. Sarò sempre un simpatizzante di questa squadra. La continuità nel lavoro porta convinzioni e abbassa la percentuale degli errori: è un dato di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 21 maggio 2021) Beppeha parlato in conferenza stampadi, ultima gara del campionato 2020-2021. La partita si svolgerà sabato 22 maggio alle ore 20.45, ecco ledel tecnico viola riprese da Sky Sport. Verso: cosa ha dettoin conferenza stampa? “È stata un’esperienza bellissima, al di là di tutte le difficoltà che abbiamo attraversato come il coronavirus, chefine ci hanno unito. Tante cose resteranno nel mio cuore, soprattutto la soddisfazione di aver potuto onorare e vestire di nuovo questa maglia. Sarò sempre un simpatizzante di questa squadra. La continuità nel lavoro porta convinzioni e abbassa la percentuale degli errori: è un dato di ...

