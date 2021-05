Le carte che inchiodano gli arbitri: facevano la cresta persino sul parcheggio dell’auto (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Tempo pubblica le carte che inchiodano gli arbitri (Pasqua, La Penna e Robilotta) nell’inchiesta sui rimborsi gonfiati. Si tratta, come scritto dal Corriere stamattina, di poche centinaia di euro. Mossa incomprensibile, a fronte dei guadagni di un direttore di gara. Quattro i rimborsi sospetti che riguardano l’arbitro Pasqua. Nelle carte degli inquirenti risulta ad esempio che, in occasione di Parma-Cagliari del 16 dicembre 2020, il direttore di gara “avrebbe dichiarato di aver sostenuto spese ferroviarie per 117,10 euro oltre a 45 euro di parcheggio alla stazione Termini. Ma i controlli effettuati dall’Aia hanno rilevato che i biglietti dei treni in questione risultano in realtà acquistati per un importo totale di 65 euro mentre il garage all’Esquilino sarebbe costato all’arbitro 28,10 euro e non ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Tempo pubblica lechegli(Pasqua, La Penna e Robilotta) nell’inchiesta sui rimborsi gonfiati. Si tratta, come scritto dal Corriere stamattina, di poche centinaia di euro. Mossa incomprensibile, a fronte dei guadagni di un direttore di gara. Quattro i rimborsi sospetti che riguardano l’arbitro Pasqua. Nelledegli inquirenti risulta ad esempio che, in occasione di Parma-Cagliari del 16 dicembre 2020, il direttore di gara “avrebbe dichiarato di aver sostenuto spese ferroviarie per 117,10 euro oltre a 45 euro dialla stazione Termini. Ma i controlli effettuati dall’Aia hanno rilevato che i biglietti dei treni in questione risultano in realtà acquistati per un importo totale di 65 euro mentre il garage all’Esquilino sarebbe costato all’arbitro 28,10 euro e non ...

