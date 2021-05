Lazio | contagi | 471 - 87 A Roma 258 nuovi positivi | livello di rischio ' basso'

Advertising

SmorfiaDigitale : Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 21 m... - infoitinterno : Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 21 maggio 2021 - infoitinterno : Covid Lazio, bollettino oggi 21 maggio: 471 (-87) contagi. A Roma 258 nuovi positivi. Livello di rischio «basso» - infoitinterno : Covid Lazio, bollettino di oggi 21 maggio: 471 nuovi casi e 11 morti, 258 contagi a Roma - infoitinterno : Covid Lazio, oggi 471 contagi e 11 morti. A Roma 258 casi -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio contagi

il di oggi 21 maggio. Su quasi 14mila tamponi nel(+2.600) e quasi 16mila antigenici per un totale di 29.659 test, si registrano 471 nuovi casi positivi ( - 87), i decessi sono 11 (+1), i ricoverati sono 1.323 ( - 71). I guariti 1.671, le ...- Oggi su quasi 14mila tamponi nel(+2.600) e quasi 16mila antigenici per un totale di ... TOSCANA - In Toscana 'sta crollando sempre di più sia l'indice dei' da coronavirus 'sia l'...#SaluteLazio pic.twitter.com/EEjotVqh5l — Salute Lazio (@SaluteLazio) May 21, 2021 TOSCANA - In Toscana «sta crollando sempre di più sia l'indice dei contagi» da coronavirus «sia l'indice dei ricoveri ...L'indice di trasmissibilità continua a scendere, come già accaduto la scorsa settimana, e si attesta allo 0,78.