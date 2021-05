(Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – “Non basta, ma dobbiamo progressivamente tornare a un meccanismo ordinario e la norma – contenuta nel pacchettodel decreto Sostegni bis, varato ieri dal governo – lo fa, cercando di difendere quanto più possibile illegando l’utilizzo della cassa integrazione Covid a unselettivo dei”. È quanto ha affermato il ministro del, Andrea, rispondendo ai sindacati che non giudicano sufficiente il prolungamento al 28 agosto deldeiper le aziende che utilizzano la Cassa Covid., intervenuto stamani a Radio 1, ha precisato come “alcuni strumenti di carattere generalizzato possono rivelarsi utili in alcuni, e in altri no”. “Per ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Agenda ??? Domani, giovedì #20maggio alle ore 16, il Presidente Draghi terrà una #conferenzastampa con il Ministro… - MinLavoro : Il ministro @AndreaOrlandosp ha firmato il decreto per il finanziamento degli Istituti di #patronato, grazie al qua… - DividendProfit : Lavoro, Orlando: “Blocco mirato licenziamenti utile a settori diversi” - CarloneDaniela : RT @MarceVann: Mario Draghi spera che “non ce ne sia più bisogno”, grazie al calo dei contagi e alle riaperture nonostante una crisi pesant… - bizcommunityit : Orlando (Min. Lavoro): 'Ripartire dal lavoro per accompagnare ripresa e ritorno all'economia ordinaria' -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Orlando

TGCOM

È quanto ha affermato il ministro del, Andrea, rispondendo ai sindacati che non giudicano sufficiente il prolungamento al 28 agosto del blocco dei licenziamenti per le aziende che ...Lo dice il ministro del, Andrea, a Rai Radio 1 . 21 mag 09:41 Scende ancora Rt e tocca 0,78, ridotta anche incidenza a 66 Scende ancora l'Rt nazionale che arriva a 0,78 rispetto allo 0,...Via libera in Giappone ai vaccini anti-Covid di Moderna e AstraZeneca. L'agenzia Kyodo dà notizia dell'autorizzazione da parte del governo ai due sieri con l'indicazione del ministero della Salute per ...Il premier: in corso un rimbalzo dell'economia ma finché dura la crisi i soldi bisogna darli, non prenderli. Ecco tutte le misure nel decreto ...