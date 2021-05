Lauro | “Ulteriori misure per sostenere le attività e le associazioni sportive”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il consigliere comunale con delega allo sport, Enzo, comunica che, stamani, la Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha deliberato di adottaredirette ale società e le, mettendole nelle condizioni di far fronte a questo particolare momento di emergenza e di crisi economica, dovuta alla pandemia da COVID-19. “In particolare, – spiega – abbiamo stabilito di differire di un anno il termine di scadenza dei contratti di concessione degli impianti sportivi comunali, le cui, a causa del coronavirus, hanno subito la riduzione/sospensione parziale o totale nel periodo marzo 2020/aprile 2021. Tale misura è tesa al riequilibrio economico finanziario ...

