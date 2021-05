Latina | ordinanza concorsi Asl | ‘arrestati hanno tentato di cancellare file compromettenti'

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Sapevano di indagini in corso e preoccupatidi far sparire le prove dai computer. E' quanto emerge dall'che ha disposto gli arresti domiciliari per Claudio Rainone e Mario Graziano Esposito, dirigente e funzionario della Asl di, nell'ambito dell'inchiesta sui presuntitruccati. “L'operatore della società deputata al caricamento dei quiz relativi alle prove di esame – si legge - riferisce come veniva richiesta da Mario Graziano Esposito, segretario della commissione, di abilitare l'accesso alla piattaforma anche del presidente Claudio Rainone”. L'uomo agli investigatori di Polizia di Stato e Guardia di Finanza di, “riferisce ancora di essere stato contattato da Rainone ed Esposito nel gennaio 2021 quando, ...

Lo scrive il gip Giuseppe Cairo nell'con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Claudio Rainone e Mario Graziano Esposito, dirigente e funzionario della Asl di, nell'ambito dell'...Così un'intercettazione riportata nell'che ha disposto gli arresti domiciliari per Claudio Rainone e Mario Graziano Esposito, dirigente e funzionario della Asl di, nell'ambito dell'...Roma, 21 mag. (Adnkronos) – Sapevano di indagini in corso e preoccupati hanno tentato di far sparire le prove dai computer. E’ quanto emerge dall’ordinanza che ha disposto gli arresti domiciliari per ...Polizia di Stato e Guardia di Finanza di Latina hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza di Custodia Cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un ...