L'astronomia secondo gli avvocati (Di venerdì 21 maggio 2021) Di Michelangelo Russo Fu solo nel 1820, quasi trecento anni dopo le scoperte di Niccolò Copernico, che la Chiesa accettò ufficialmente l'idea che fosse la Terra a girare intorno al Sole, e non che l'Universo avesse la Terra al centro di tutto. Mi chiedo quanti secoli occorreranno ai rappresentanti degli avvocati salernitani per ammettere che la città non ruota attorno a un centro che loro continuano a considerare casa propria, cioè il Tribunale storico, ma ha e dovrebbe avere altri centri gravitazionali per rivitalizzare un'economia morente e dare ossigeno e speranza a un centro cittadino immalinconito dall'atrofia delle iniziative di largo respiro. Dire, come hanno fatto ieri le rappresentanze dell'avvocatura, che il set cinematografico nel Tribunale per la serie "Avvocato Malinconico" è una benedizione dell'Altissimo che valorizza la professione dell'avvocato e ...

