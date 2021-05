Lando Norris alla McLaren con un’estensione pluriennale del contratto (Di venerdì 21 maggio 2021) Il britannico Lando Norris alla McLaren a fianco dell’australiano Daniel Ricciardo per alcuni anni. Questo è l’annuncio arrivato dal team di Formula 1 mercoledì: un’estensione del contratto. Lando Norris alla McLaren per quanto tempo? Il 21enne britannico ha cambiato marcia nella sua terza stagione con gli ex campioni ed è quarto in classifica alla vigilia del Gran Premio di Monaco di questo fine settimana. Ricciardo, sette volte vincitore di una gara con la Red Bull, si è unito alla McLaren quest’anno dalla Renault (ora Alpine) con un contratto triennale. La McLaren ha detto che il rinnovo con ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 21 maggio 2021) Il britannicoa fianco dell’australiano Daniel Ricciardo per alcuni anni. Questo è l’annuncio arrivato dal team di Formula 1 mercoledì:delper quanto tempo? Il 21enne britannico ha cambiato marcia nella sua terza stagione con gli ex campioni ed è quarto in classificavigilia del Gran Premio di Monaco di questo fine settimana. Ricciardo, sette volte vincitore di una gara con la Red Bull, si è unitoquest’anno dRenault (ora Alpine) con untriennale. Laha detto che il rinnovo con ...

