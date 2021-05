Lana del Rey pubblica a sorpresa tre nuovi singoli: ecco quali (Di venerdì 21 maggio 2021) Faranno parte del prossimo album in studio “Chemtrails Over the Country Club” sono “Blue Banisters”, “Text Book” e “Wildflower Wildfire” MILANO – Dopo il grande successo del suo settimo album in studio, “Chemtrails Over the Country Club”, Lana del Rey pubblica oggi a sopresa tre nuove tracce che anticipano il suo prossimo album (l’ottavo della sua carriera) di prossima uscita. I tre brani – tutti scritti da Lana e registrati a Los Angeles – s’intitolano “Blue Banisters”, “Text Book” e “Wildflower Wildfire”. “Blue Banisters”, “Text Book” e “Wildflower Wildfire” sono un primo assaggio del nuovo album e sono disponibili su tutte le piattaforme digitali. Domenica 5 settembre Lana del Rey è attesa sul palco del Bonnaroo Music & Arts in Tennesse, in occasione del 20° anniversario dalla nascita del festival. Per ascoltare ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 21 maggio 2021) Faranno parte del prossimo album in studio “Chemtrails Over the Country Club” sono “Blue Banisters”, “Text Book” e “Wildflower Wildfire” MILANO – Dopo il grande successo del suo settimo album in studio, “Chemtrails Over the Country Club”,del Reyoggi a sopresa tre nuove tracce che anticipano il suo prossimo album (l’ottavo della sua carriera) di prossima uscita. I tre brani – tutti scritti dae registrati a Los Angeles – s’intitolano “Blue Banisters”, “Text Book” e “Wildflower Wildfire”. “Blue Banisters”, “Text Book” e “Wildflower Wildfire” sono un primo assaggio del nuovo album e sono disponibili su tutte le piattaforme digitali. Domenica 5 settembredel Rey è attesa sul palco del Bonnaroo Music & Arts in Tennesse, in occasione del 20° anniversario dalla nascita del festival. Per ascoltare ...

