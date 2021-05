Lady Gaga shock | “Stuprata a 19 anni | sono rimasta incinta e lasciata per strada”

(Di venerdì 21 maggio 2021) “Avevo 19e stavo muovendo i primi passi nel settore, e un produttore mi disse ‘togliti i vestiti'”.torna con nuovi dettagli a raccontare la violenza subita quando aveva appena 19. Lo fa nella prima puntata della docu-serie ‘The Me You Can’t See’ (La Me che non puoi vedere, ndr), interpretata e co-creata dal principe Harry e Oprah Winfrey, rievocando tra le lacrime il trauma vissuto. Lo riporta l’Independent. La pop star americana ha reso noto di essere stata violentata a 19dal suo produttore musicale di allora, che “l’hain un angolo di” dopo mesi di abusi. Nel primo episodio,Germanotta racconta di come, a causa del suo vissuto, sia diventata autolesionista, parlando di un ...

Agenzia_Ansa : Lady Gaga shock: stuprata e incinta a 19 anni. La star del pop ha rivelato di essere stata violentata da un produtt… - news_mondo_h24 : La confessione di Lady Gaga: “Sono stata violentata da un produttore” - giornaleradiofm : Approfondimenti: Lady Gaga shock, stuprata e incinta a 19 anni: (ANSA) - ROMA, 21 MAG - La star del pop Lady Gaga h… - NelloMurone : Lady Gaga incinta dopo lo stupro: drammatica confessione - VincenzaSMF : RT @Agenzia_Ansa: Lady Gaga shock: stuprata e incinta a 19 anni. La star del pop ha rivelato di essere stata violentata da un produttore mu… -

Ultime Notizie dalla rete : Lady Gaga

torna con nuovi dettagli a raccontare la violenza subita quando aveva appena 19 anni. Lo fa nella prima puntata della docu - serie 'The Me You Can't See' (La Me che non puoi vedere, ndr), ...Noi non abbiamo delle zie o delle nipotine dio di Madonna, abbiamo delle donne che non imitano nessuno. Io sono molto emozionato, è una serata molto importante e penso che io farò la sua ...Lady Gaga ha rivelato di essere stata stuprata a 19 anni e di essere rimasta incinta dopo quella violenza sessuale.«Avevo 19 anni e stavo muovendo i primi passi nel settore, e un produttore mi disse “togliti i vestiti”». Lady Gaga torna a parlare della violenza subita all’età di 19 anni con nuovi dettagli nella pr ...