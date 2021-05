Lady Gaga shock: “Stuprata a 19 anni, sono rimasta incinta e lasciata per strada” (Di venerdì 21 maggio 2021) “Avevo 19 anni e stavo muovendo i primi passi nel settore, e un produttore mi disse ‘togliti i vestiti'”. Lady Gaga torna con nuovi dettagli a raccontare la violenza subita quando aveva appena 19 anni. Lo fa nella prima puntata della docu-serie ‘The Me You Can’t See’ (La Me che non puoi vedere, ndr), interpretata e co-creata dal principe Harry e Oprah Winfrey, rievocando tra le lacrime il trauma vissuto. Lo riporta l’Independent. La pop star americana ha reso noto di essere stata violentata a 19 anni dal suo produttore musicale di allora, che “l’ha lasciata incinta in un angolo di strada” dopo mesi di abusi. Nel primo episodio, Lady Germanotta racconta di come, a causa del suo vissuto, sia diventata autolesionista, parlando di un ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 maggio 2021) “Avevo 19e stavo muovendo i primi passi nel settore, e un produttore mi disse ‘togliti i vestiti'”.torna con nuovi dettagli a raccontare la violenza subita quando aveva appena 19. Lo fa nella prima puntata della docu-serie ‘The Me You Can’t See’ (La Me che non puoi vedere, ndr), interpretata e co-creata dal principe Harry e Oprah Winfrey, rievocando tra le lacrime il trauma vissuto. Lo riporta l’Independent. La pop star americana ha reso noto di essere stata violentata a 19dal suo produttore musicale di allora, che “l’hain un angolo di” dopo mesi di abusi. Nel primo episodio,Germanotta racconta di come, a causa del suo vissuto, sia diventata autolesionista, parlando di un ...

