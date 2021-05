Lady Gaga, ospite del nuovo programma di Oprah Winfrey e del Principe Harry, confessa una drammatica verità sul suo passato (Di venerdì 21 maggio 2021) Una delicata e drammatica confessione quella che Lady Gaga ha rilasciato per il nuovo programma di Oprah Winfrey e il Principe Harry sulla salute mentale, The Me You Can’t See. Una confessione che ha a che fare con la violenza che la pop star di fama internazionale ha subito a 19 anni. Dopo l’abuso sessuale, Lady Gaga ha confessato di essere rimasta incinta. Secondo quanto riportato da Biccy, la cantante e attrice avrebbe raccontato quanto segue: Avevo 19 anni e stavo muovendo i primi passi nel settore. E un produttore mi disse:”Togliti i vestiti“. Io dissi di no e me ne andai. Mi disse che avrebbe dato fuoco a tutta la mia musica. Prima ho sentito un dolore totale, poi sono ... Leggi su trashblog (Di venerdì 21 maggio 2021) Una delicata econfessione quella cheha rilasciato per ildie ilsulla salute mentale, The Me You Can’t See. Una confessione che ha a che fare con la violenza che la pop star di fama internazionale ha subito a 19 anni. Dopo l’abuso sessuale,hato di essere rimasta incinta. Secondo quanto riportato da Biccy, la cantante e attrice avrebbe raccontato quanto segue: Avevo 19 anni e stavo muovendo i primi passi nel settore. E un produttore mi disse:”Togliti i vestiti“. Io dissi di no e me ne andai. Mi disse che avrebbe dato fuoco a tutta la mia musica. Prima ho sentito un dolore totale, poi sono ...

