Lady Gaga, la violenza e la gravidanza: l’inferno raccontato in tv (Di venerdì 21 maggio 2021) Fa male sentirla raccontare certe cose. Fa male pensare che, quotidianamente, ci sono donne che subiscono tutto questo. Tra le lacrime Lady Gaga ha rivelato in tv il suo personale inferno. Uguale e diverso da quello che troppe donne hanno vissuto. O stanno vivendo. Stuprata a 19 anni. Rimasta incinta. Un dolore che non se ne vuole andare. nonostante tutto. La rivelazione da Oprah Winfrey Ospite della serie di Oprah Winfrey e del principe Harry, The me you can’t see, Lady Gaga è scesa nei dettagli. Per la prima volta ha spiegato quello che, in questi anni, aveva già più volte detto. Di essere stata violentata lo aveva denunciato nel 2014. Ma mai, prima d’ora, era stata così aperta e sincera. Anche lei, come Harry, bisognosa di condividere una storia. Per trovare un modo di guarire. per aiutare gli altri a capire che, ... Leggi su amica (Di venerdì 21 maggio 2021) Fa male sentirla raccontare certe cose. Fa male pensare che, quotidianamente, ci sono donne che subiscono tutto questo. Tra le lacrimeha rivelato in tv il suo personale inferno. Uguale e diverso da quello che troppe donne hanno vissuto. O stanno vivendo. Stuprata a 19 anni. Rimasta incinta. Un dolore che non se ne vuole andare. nonostante tutto. La rivelazione da Oprah Winfrey Ospite della serie di Oprah Winfrey e del principe Harry, The me you can’t see,è scesa nei dettagli. Per la prima volta ha spiegato quello che, in questi anni, aveva già più volte detto. Di essere stata violentata lo aveva denunciato nel 2014. Ma mai, prima d’ora, era stata così aperta e sincera. Anche lei, come Harry, bisognosa di condividere una storia. Per trovare un modo di guarire. per aiutare gli altri a capire che, ...

Agenzia_Ansa : Lady Gaga shock: stuprata e incinta a 19 anni. La star del pop ha rivelato di essere stata violentata da un produtt… - RollingStoneita : Nella docuserie 'The Me You Can’t See' Lady Gaga torna con nuovi dettagli sulla violenza subita quando aveva 19 ann… - AnnamariaTortor : Lady Gaga shock: “Sono stata stuprata da un produttore. Mi ha lasciato incinta davanti casa” -… - Lvr_Solitaria : RT @vogue_italia: Sognando Lady Gaga come protagonista - Abril_y_Najwa : GENERACIÓN LADY GAGA jsjsjsj, sí soy -