Lady Gaga, il drammatico passato e gli abusi: “Stuprata e abbandonata incinta per strada” (Di venerdì 21 maggio 2021) Si continua ininterrottamente a parlare di lei: che riguardi la sua vita privata come in questo caso o un successo musicale o al cinema, Lady Gaga è sempre al centro della scena. La diva americana, recentemente in Italia per le riprese di House of Gucci, è tornata a parlare del dramma vissuto alla sola età di 19 anni. Lady Gaga e gli abusi subiti a 19 anni Non è la prima volta che Lady Gaga racconta le drammatiche violenze subite quando era appena 20enne, vessazioni, abusi. Un dramma che la diva porta dentro di sé e che in passato, qualche mese fa, aveva sfogato guardando in faccia Oprah Winfrey, la conduttrice televisiva più amata dell’America. Già ai tempi dell’intervista Lady Gaga aveva ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Si continua ininterrottamente a parlare di lei: che riguardi la sua vita privata come in questo caso o un successo musicale o al cinema,è sempre al centro della scena. La diva americana, recentemente in Italia per le riprese di House of Gucci, è tornata a parlare del dramma vissuto alla sola età di 19 anni.e glisubiti a 19 anni Non è la prima volta cheracconta le drammatiche violenze subite quando era appena 20enne, vessazioni,. Un dramma che la diva porta dentro di sé e che in, qualche mese fa, aveva sfogato guardando in faccia Oprah Winfrey, la conduttrice televisiva più amata dell’America. Già ai tempi dell’intervistaaveva ...

