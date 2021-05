Lady Diana fu raggirata: la verità sull’intervista scandalo (Di venerdì 21 maggio 2021) Dall’indagine dell’ex giudice Lord Dyson è emerso che nel 1995 la principessa Diana fu raggirata e circuita con l’inganno per la famosa intervista scandalo rilasciata alla Bbc. Il suo risentimento per Carlo e i Windsor e le sue fragilità furono alimentate con documenti falsi. Durissima la reazione di William e Harry, di nuovo uniti dopo più di un anno per difendere la memoria dell’amata madre. Avete presente la Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 21 maggio 2021) Dall’indagine dell’ex giudice Lord Dyson è emerso che nel 1995 la principessafue circuita con l’inganno per la famosa intervistarilasciata alla Bbc. Il suo risentimento per Carlo e i Windsor e le sue fragilità furono alimentate con documenti falsi. Durissima la reazione di William e Harry, di nuovo uniti dopo più di un anno per difendere la memoria dell’amata madre. Avete presente la Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

SkyTG24 : Principe Harry attacca i media e parla della morte di Lady D: “Bevevo per non pensarci' - swiftsblaze : Ma io non ho capito, quando dicono che l’intervista alla BBC di Lady Diana le è stata tirata fuori con l’inganno, c… - codeghino10 : RT @Tg3web: Le scuse della BBC sull'intervista a Lady Diana non bastano alla famiglia reale. Il principe William parla di un inganno che ha… - LIDAMUGNAI : RT @Tg3web: Le scuse della BBC sull'intervista a Lady Diana non bastano alla famiglia reale. Il principe William parla di un inganno che ha… - Tg3web : Le scuse della BBC sull'intervista a Lady Diana non bastano alla famiglia reale. Il principe William parla di un in… -