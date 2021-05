La vigilia di Sampdoria-Parma: le parole dei mister (Di venerdì 21 maggio 2021) Claudio Ranieri e Roberto D’Aversa hanno parlato ai microfoni alla vigilia di Sampdoria-Parma, match valido per l’ultima giornata della Serie A 2020/2021. Il match si giocherà sabato 22 maggio alle ore 20,45 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova. Cosa ha detto Ranieri? Tiene banco la questione Claudio Ranieri, che ha già comunicato che non sarà più il tecnico della Sampdoria. “Per prima cosa vorrei rendere omaggio alla squadra campione. 30 anni fa dei ragazzi eccezionali, guidati da un allenatore come Vujadin Boskov e soprattutto il presidente Paolo Mantovani, hanno regalato un sogno alla tifoseria doriana. Mi sembra doveroso, e lo faccio di vero cuore, rendere omaggio a quella squadra di campioni. Parliamo della partita di domani. Il Parma è una squadra già retrocessa ma sta giocando ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 21 maggio 2021) Claudio Ranieri e Roberto D’Aversa hanno parlato ai microfoni alladi, match valido per l’ultima giornata della Serie A 2020/2021. Il match si giocherà sabato 22 maggio alle ore 20,45 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova. Cosa ha detto Ranieri? Tiene banco la questione Claudio Ranieri, che ha già comunicato che non sarà più il tecnico della. “Per prima cosa vorrei rendere omaggio alla squadra campione. 30 anni fa dei ragazzi eccezionali, guidati da un allenatore come Vujadin Boskov e soprattutto il presidente Paolo Mantovani, hanno regalato un sogno alla tifoseria doriana. Mi sembra doveroso, e lo faccio di vero cuore, rendere omaggio a quella squadra di campioni. Parliamo della partita di domani. Ilè una squadra già retrocessa ma sta giocando ...

