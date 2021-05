La verità di Ranieri Guerra sul dossier ritirato

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 21 maggio 2021), ex direttore generale dell'ufficio di Prevenzione del Ministero della Salute, è direttore vicario dell’OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità. In questo ruolo, è finito nell’occhio del ciclone per le presunte ingerenze nell’ormai celebre rapporto “An unprecedented challenge – Italy’s first response to COVID-19”. Segui su affaritaliani.it