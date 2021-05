La vera priorità di Conte è salvare Casalino: il piatto del M5S piange e lui cerca un escamotage (Di venerdì 21 maggio 2021) Casalino forever. Nonostante il marasma cosmico e gli sconquassi interni al M5S l’ex premier Conte sembrerebbe avere una priorità assoluta: riformare la sua ex squadra di quando era a Palazzo Chigi e soprattutto riavere il “bomber” Rocco Casalino con sé. Nonostante le liti per ottenere i dati degli iscritti, al momento ancora nelle mani di Rousseau, Giuseppi continua a lavorare alla rifondazione del Movimento 5 Stelle. I rumors danno l’ex premier molto attivo. Sembra l’intellettuale immortalato da Nanni Moretti: esco, vedo gente, faccio cose…. : ha visto in videoconferenza i parlamentari della Commissione Giustizia; ha incontrato – sempre in via telematica – i vertici dei gruppi di Camera e Senato. E proprio in questa sede si sarebbe parlato anche di eventuali assunzioni negli staff pentastellati di Montecitorio e ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 maggio 2021)forever. Nonostante il marasma cosmico e gli sconquassi interni al M5S l’ex premiersembrerebbe avere unaassoluta: riformare la sua ex squadra di quando era a Palazzo Chigi e soprattutto riavere il “bomber” Roccocon sé. Nonostante le liti per ottenere i dati degli iscritti, al momento ancora nelle mani di Rousseau, Giuseppi continua a lavorare alla rifondazione del Movimento 5 Stelle. I rumors danno l’ex premier molto attivo. Sembra l’intellettuale immortalato da Nanni Moretti: esco, vedo gente, faccio cose…. : ha visto in videoconferenza i parlamentari della Commissione Giustizia; ha incontrato – sempre in via telematica – i vertici dei gruppi di Camera e Senato. E proprio in questa sede si sarebbe parlato anche di eventuali assunzioni negli staff pentastellati di Montecitorio e ...

