La Tunisia chiede (di nuovo) aiuto all'Fmi. Per il premier “è l'ultima chance”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Lungo la strada che percorre le campagne del Cap Bon, la punta a nord-est della, cumuli di arance gettate via marciscono al sole. Poco lontano, i contadini provano a vendere ai passanti cesti di arance mature, senza successo, il cui prezzo locale può scendere fino a soli 0,20 centesimi al chilo. In questa regione che si affaccia sul Canale di Sicilia viene coltivato il 95 per cento delle arance tunisine destinate all’export, rivendute principalmente nei supermercati francesi. Ma quando il mercato non assorbe le quantità prodotte il prezzo crolla, come è accaduto durante quest’anno di pandemia. Così gli agricoltori sono costretti a liberarsi degli agrumi che non hanno venduto né all’estero né in. “Produciamo troppe arance per il mercato europeo ma non soddisfiamo i bisogni del mercato interno, quindi importiamo. I contadini preferiscono ...