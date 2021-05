La travagliata nascita della legge 194

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 22 maggio 2021) In questi giorni assistiamo al meccanismo rugginoso con cui l’iter del Ddl Zan viene portato avanti tra mille ostacoli. La194 che sancisce il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza ebbe un travaglio anche più difficile e doloroso. Cosa succedeva alle donne prima194 Il 22 maggio 1978 nacque laconosciuta da tutti come194 e che sancisce il diritto delle donne a ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG). Fino a quel momento in Italia l’aborto era clandestino con tutte le problematiche sociali, sanitarie ed economiche che tale pratica presentava e con un prezzo pagato tutto dalle donne, spesso caro come la vita. Come scriveva Italo Calvino in una lettera del 1975 a Claudio Magris: Nell’aborto chi viene massacrato, fisicamente e moralmente, è la ...