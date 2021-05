La Transizione Verde è una presa in giro: curare la natura alterandola è l’ultima delle follie (Di venerdì 21 maggio 2021) Ormai é ben riconoscibile la prospettiva, la Prospettiva Verde. La Transizione Verde è conclamata universalmente: economia, ambiente, persino le banche si dedicano a questa trasformazione e si cautelano dal rischio di una possibile crisi per motivi ambientali, l’intero sistema produttivo si volge alle energie rinnovabili con scadenze precise: nel 2050 il carbone ed il petrolio fonti di Co2 dovrebbero pressoché dimezzarsi o ridursi di tre quarti. Magistrale! Addirittura l’occupazione perduta da quanti operavano nel ciclo preVerde sarebbe risarcita da pluritudini che opereranno nel ciclo Verde. Perfettissimo. Transizione Verde La stravaganza in questo futuro armonico, irradiante sta in ciò: mentre si progetta il rinverdimento planetario, una restaurazione della ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 maggio 2021) Ormai é ben riconoscibile la prospettiva, la Prospettiva. Laè conclamata universalmente: economia, ambiente, persino le banche si dedicano a questa trasformazione e si cautelano dal rischio di una possibile crisi per motivi ambientali, l’intero sistema produttivo si volge alle energie rinnovabili con scadenze precise: nel 2050 il carbone ed il petrolio fonti di Co2 dovrebbero pressoché dimezzarsi o ridursi di tre quarti. Magistrale! Addirittura l’occupazione perduta da quanti operavano nel ciclo presarebbe risarcita da pluritudini che opereranno nel ciclo. Perfettissimo.La stravaganza in questo futuro armonico, irradiante sta in ciò: mentre si progetta il rinverdimento planetario, una restaurazione della ...

