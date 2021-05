La tassa di successione aiuta i giovani? Perotti: «Ridurrebbe le disuguaglianze ma una dote non basta» – L’intervista (Di venerdì 21 maggio 2021) Anche i ricchi piangano, recitava uno storico manifesto di Rifondazione Comunista. Politicamente, parlare di tasse non ha mai pagato: non appena si tocca la nota dolente, i consensi crollano giù. Gli alleati si dissociano e gli elettori accusano lo Stato di voler risolvere le crisi mettendo le mani nelle tasche degli italiani. Il copione non cambia anche se, come nel caso di Enrico Letta, ci si rivolge solo all’1% della popolazione. Il segretario del Partito Democratico ha avanzato la proposta di alzare l’aliquota massima di tassazione per le eredità superiori a 5 milioni al 20% (attualmente è al 4%) per redistribuire il ricavato tra i giovani che non sono ricchi di famiglia. L’ipotesi è stata liquidata in due battute persino dal premier “tecnico” Mario Draghi, che in toni molto politici ha detto: «Non è il momento di chiedere soldi ai cittadini». ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 maggio 2021) Anche i ricchi piangano, recitava uno storico manifesto di Rifondazione Comunista. Politicamente, parlare di tasse non ha mai pagato: non appena si tocca la nota dolente, i consensi crollano giù. Gli alleati si dissociano e gli elettori accusano lo Stato di voler risolvere le crisi mettendo le mani nelle tasche degli italiani. Il copione non cambia anche se, come nel caso di Enrico Letta, ci si rivolge solo all’1% della popolazione. Il segretario del Partito Democratico ha avanzato la proposta di alzare l’aliquota massima dizione per le eredità superiori a 5 milioni al 20% (attualmente è al 4%) per redistribuire il ricavato tra iche non sono ricchi di famiglia. L’ipotesi è stata liquidata in due battute persino dal premier “tecnico” Mario Draghi, che in toni molto politici ha detto: «Non è il momento di chiedere soldi ai cittadini». ...

EnricoLetta : Su @7Corriere lancio proposta di #dote per i #diciottenni. Per la generazione più in crisi un aiuto concreto per st… - AnnalisaChirico : La proposta di Enrico Letta volta a introdurre una tassa di successione, prontamente stroncata dal premier Mario Dr… - peppeprovenzano : La proposta del #PD è dare. Ai giovani, che non hanno avuto nulla o troppo poco. Pres #Draghi, la tassa di successi… - BimbiMeb : RT @Barracciu: @claudiovelardi @EnricoLetta @matteosalvinimi Il problema non è la tassa di successione in sé, ma che la voglia istituire pe… - artistep : RT @AugustoMinzolin: Per teorizzare ora un aumento della tassa di successione come Letta francamente bisogna essere fuori di testa. O magar… -