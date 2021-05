La Stella Rossa conquista 108 punti | per Stankovic record assoluto in Europa

Advertising

weliketoads : @VujaBoskov @martafana @EnricoLetta Mister, vogliamo la Superlega Socialista con Stella Rossa, Partizan, Spartak e… - CinqueNews : Stella Rossa da record: 108 punti nel torneo 2021/2022 - RivistaUndici : La Stella Rossa ha battuto il record assoluto di punti in tutti i campionati europei. - TuttoSampdoria : Parte il toto-nomi post Ranieri. D'Aversa è libero e rientra nei parametri societari. Stankovic ha appena rinnovato… - EnioNonno : RT @senzasinistra: #Sorgi cerchi in Internet e trovera'questo:Il 75,2% delle famiglie,3 su 4, risiede in una casa di proprietà. Nel 2016 la… -

Ultime Notizie dalla rete : Stella Rossa

... ristorante torinese insignito con unaMichelin. Se prima in cucina c'era Nicola Somma, l'... con piatti quali la Fassona con caviale, tuorlo marinato e cipolla, il Tortiglione di Gragnano ...... quando vestiva la maglia numero 10 della Lazio e la 5 dell 'Inter, e sembra un fenomeno anche in panchina, almeno a giudicare dal campionato appena concluso dalla, che ha terminato la ...Claudio Ranieri non sarà l’allenatore della Sampdoria nella prossima stagione. “Ho detto alla squadra che non resterò un altro anno. Non ci sono i contenuti, i presupposti per restare. Oggi ho parlato ...Esagerato Stankovic, che infrange ogni record e chiude il campionato con il record di punti nella storia del calcio Europeo per club.