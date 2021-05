La startup che vuole cambiare il doppiaggio (Di venerdì 21 maggio 2021) Flawless usa l'intelligenza artificiale per adattare i movimenti delle labbra degli attori a lingue diverse: c'è chi ne è entusiasta, e chi è preoccupato Leggi su ilpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Flawless usa l'intelligenza artificiale per adattare i movimenti delle labbra degli attori a lingue diverse: c'è chi ne è entusiasta, e chi è preoccupato

Advertising

startup_italia : 'Ci pagheranno meno per lavorare di più. Questo orizzonte temporale è stato uno degli effetti già visibili della pa… - startup_italia : 'Milano era una città che viaggiava avanti 3 giri rispetto ad altre, poi è arrivato il Covid, come una safety-car,… - ilpost : La startup che vuole cambiare il doppiaggio - startup_italia : Creare un modello per giovani imprenditori dell'area mediterranea con percorsi di formazione che porteranno all'ero… - bizcommunityit : Habacus: startup che sostiene i giovani talenti degli Its #startup -