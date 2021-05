La sovranità europea per rafforzare la Nato Macron si è convertito?

Leggi su formiche

(Di venerdì 21 maggio 2021) “Laè un progetto di responsabilità che rafforza l’Alleanza Atlantica”. Dall’Eliseo, al fianco del segretario generale dellaJens Stoltenberg, il presidente di Francia Emmanuelsupera definitivamente la sentenza di “morte cerebrale”. Una conversione? Forse no, vista la richiesta di “chiarimenti politici”, ma intanto Parigi incassa la promessa di un’Alleanza più attenta al Sahel. Tutto è andato in scena questa mattina all’Eliseo, quando il numero uno dellaè stato ricevuto dal presidente francese nel consueto tour che precede i vertici di capi di Stato e di governo. Il prossimo è in programma il 14 giugno, a Bruxelles, il primo con Joe Biden. IL RUOLO DI PARIGI “La Francia è al centro della nostra alleanza transatlantica e contribuisce alle sue attività rispettando ...