La Slovenia è in crisi alla vigilia della presidenza del Consiglio Ue

Da 14 mesi la Slovenia è governata da un esecutivo fragile che continua a perdere pezzi. La maggioranza che sostiene il governo di Janez Janša si è sfaldata durante una votazione al parlamento sloveno, che avrebbe dovuto approvare l'agenda settimanale dei lavori parlamentari. Il presidente del parlamento Igor Zorčič, transfugo dal Partito del centro moderno (SMC, nell'acronimo sloveno), una delle tre forze di maggioranza, ha deciso di sospendere la sessione parlamentare ancora prima che iniziasse, quando è stato certificato un pareggio tra i voti favorevoli e quelli contrari (42 a 42, su un totale di 90 seggi). In programma c'erano due mozioni di sfiducia, una dalle opposizioni contro Janša e una avanzata dalla maggioranza contro lo stesso Zorčič. Insinuando che il presidente del parlamento abbia sospeso la seduta per evitare di essere sfiduciato

