La rivelazione shock di Lady Gaga: «A 19 anni rimasi incinta dopo uno stupro, mi abbandonò per strada» – Il video (Di venerdì 21 maggio 2021) «A 19 anni ho subito una violenza sessuale e sono rimasta incinta». La rivelazione arriva da Lady Gaga, durante un’intervista con Oprah Winfrey all’interno del programma sulla saluta mentale The Me You Can’t See ideato dal principe Harry. L’artista americana aveva già raccontato della violenza, ma mai di esserne rimasta incinta. «Stavo muovendo i primi passi della mia carriera», ha spiegato Gaga «e un produttore mi disse “spogliati”. Io mi rifiutai. Ma lui mi minacciò dicendomi che avrebbe dato fuoco alla mia musica e continuava a chiedermelo. Mi sono sentita come congelata», ha dichiarato la cantante ribadendo che non farà il nome dello stupratore. «Capisco che alcune persone si sentano a proprio agio nel denunciare come avviene col movimento #MeToo. Io non lo farà ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 maggio 2021) «A 19ho subito una violenza sessuale e sono rimasta». Laarriva da, durante un’intervista con Oprah Winfrey all’interno del programma sulla saluta mentale The Me You Can’t See ideato dal principe Harry. L’artista americana aveva già raccontato della violenza, ma mai di esserne rimasta. «Stavo muovendo i primi passi della mia carriera», ha spiegato«e un produttore mi disse “spogliati”. Io mi rifiutai. Ma lui mi minacciò dicendomi che avrebbe dato fuoco alla mia musica e continuava a chiedermelo. Mi sono sentita come congelata», ha dichiarato la cantante ribadendo che non farà il nome dello stupratore. «Capisco che alcune persone si sentano a proprio agio nel denunciare come avviene col movimento #MeToo. Io non lo farà ...

