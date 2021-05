La prossima Serie A parlerà di più veneto: spareggio tra Venezia e Cittadella (Di venerdì 21 maggio 2021) La prossima Serie A parlerà di più veneto. Nel prossimo campionato, infatti, ci sarà una tra Venezia e Cittadella. I Veneziani hanno fermato sull’1-1 il Lecce, che vede così sfumare la vittoria dopo l’errore dal dischetto di Mancosu. Gli uomini di Venturato hanno difeso il 3-0 ottenuto all’andata. Il 2-0 deciso dai gol di Balotelli e D’Alessandro non basta al Monza di Berlusconi. Ora sarà derby spareggio tra Venezia e Cittadella. Domenica 23 maggio andata Cittadella-Venezia (21:15), giovedì 27 gara ritorno Venezia-Cittadella (21:30). Appuntamento con la Serie A rimandato per il Monza. I brianzoli sono andati vicini alla rimonta. Il ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 21 maggio 2021) Ladi più. Nel prossimo campionato, infatti, ci sarà una tra. Ini hanno fermato sull’1-1 il Lecce, che vede così sfumare la vittoria dopo l’errore dal dischetto di Mancosu. Gli uomini di Venturato hanno difeso il 3-0 ottenuto all’andata. Il 2-0 deciso dai gol di Balotelli e D’Alessandro non basta al Monza di Berlusconi. Ora sarà derbytra. Domenica 23 maggio andata(21:15), giovedì 27 gara ritorno(21:30). Appuntamento con laA rimandato per il Monza. I brianzoli sono andati vicini alla rimonta. Il ...

