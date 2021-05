La proposta di Raiola che porta lontano Donnarumma

Leggi su serieanews

(Di venerdì 21 maggio 2021)valuto il suo futuro e in caso di mancato rinnovo con il Milan potrebbe andare al Barcellona. Contatti avviati. Sirene spagnole per Gianluigi. Il portiere, in scadenza di contratto con il Milan, in questi giorni sta valutando attentamente il proprio futuro. L’intenzione sarebbe quella di definire il tutto prima dell’Europeo in modo tale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.