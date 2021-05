La prima serie vista su Netflix: il trucco per scoprirlo (Di venerdì 21 maggio 2021) E’ davvero difficile ricordare quale sia stata la prima serie TV vista su Netflix vediamo come scoprirlo. Ieri con un tweet simpatico proveniente direttamente dall’account di Netflix italia la famosa piattaforma di streaming ha suggerito agli utenti come fare ed ha lanciato il sondaggio: Allora ecco i passi per scoprire la prima serie vista su Netflix: 1) Vai su account 2) Vai sul tuo profilo, clicca sulla freccia e poi su “Attività visione contenuti” 3) Scorri in basso o clicca “Scarica tutti” per la cronologia 4) Scrivi qui cosa hai visto come prima COSA Tante le serie ed i film segnalati dagli utenti che hanno dato il via ad un vero e proprio dibattito ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 21 maggio 2021) E’ davvero difficile ricordare quale sia stata laTVsuvediamo come. Ieri con un tweet simpatico proveniente direttamente dall’account diitalia la famosa piattaforma di streaming ha suggerito agli utenti come fare ed ha lanciato il sondaggio: Allora ecco i passi per scoprire lasu: 1) Vai su account 2) Vai sul tuo profilo, clicca sulla freccia e poi su “Attività visione contenuti” 3) Scorri in basso o clicca “Scarica tutti” per la cronologia 4) Scrivi qui cosa hai visto comeCOSA Tante leed i film segnalati dagli utenti che hanno dato il via ad un vero e proprio dibattito ...

