La portabandiera Jessica Rossi: "Sono separata". A Tokyo a rischio gara col marito (Di venerdì 21 maggio 2021) L'Italia del tiro a volo gioisce per la nomina di Jessica Rossi come portabandiera, assieme al ciclista Elia Viviani, dell'Italia nella cerimonia di apertura dei Giochi di Tokyo. Ma ora c'è un problema, e anche in questo caso è coinvolta la Rossi. Infatti l'olimpionica di Londra 2012 ha reso noto, parlando oggi a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1, quanto nel suo ambiente si sapeva da tempo ma che finora non era stato rivelato: si è separata dal marito Mauro De Filippis ("ho qualcosa da dire: ci siamo separati da un anno, ora Sono single", ha detto la Rossi), anche lui specialista della Fossa e vicecampione del mondo in carica, oltre che numero 1 del ranking internazionale. Proprio questa posizione ha garantito a De ...

