La polemica sulla presentazione del libro di Giorgia Meloni in una scuola di Messina (Di venerdì 21 maggio 2021) AGI - Il libro di Giorgia Meloni, "Io sono Giorgia", entra nella scuola italiana insieme con l'autrice, e lo fa partendo dall'Istituto tecnico economico statale "Antonio Maria Jaci" di Messina, dove il prossimo 25 maggio "l'intera comunità scolastica", recita una circolare, è tenuta a partecipare a un incontro in modalità on line con la leader di Fratelli d'Italia: chi non lo farà, non avrà i crediti formativi previsti. "I docenti - si legge nella circolare - vigileranno sugli alunni in presenza, provvederanno a mantenere il collegamento all'incontro per tutta la sua durata; avranno cura di rilevare le presenze degli alunni, valide come Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, ndr) e di riferirle successivamente ai tutor di competenza". A firmare la circolare, ...

Ultime Notizie dalla rete : La polemica Meloni, presentazione del libro in una scuola a Messina: 'Chi non ci sarà non avrà i crediti formativi'. Ma lei smentisce: 'Falso' A sollevare la polemica alcuni genitori che non hanno gradito la 'obbligatorietà' della partecipazione all'evento . I ragazzi sono stati avvertiti tramite una circolare in cui si invita 'l'intera ...

