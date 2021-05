La pilota ci ha raccontatp il maschilismo dell' ambiente ma anche le sue grandi vittorie

Leggi su iodonna

(Di venerdì 21 maggio 2021) Michela Cerruti si racconta come una persona “fuori dall’ordinario”, sempre presa da mille passioni. Quella per i motori però, non arriva prestissimo: «La maggior parte dei piloti professionisti iniziano da bambini, io l’ho capito dopo aver preso la patente». E’ il 2006 quando Michela ha fatto il primo corso di guida sicura con ilRomeo Ferraris: «Lui mi disse: tu sei completamente matta, dovresti correre. Così ne parlò con mio padre (Aldo Cerruti, campione’automobilismo italiano negli anni ’60 e ’70, ndr) e in lui si risvegliò la passione». Ferraris la arruola nella sua squadra. Il resto è storia: nel 2008 Michela esordisce nel Campionato Italiano Turismo Endurance al volante di un’Alfa 147 Cup in coppia con Mario Ferraris, figlio del celebre preparatore. Visti i risultati positivi ottenuti durante la stagione, il team Romeo Ferraris ...