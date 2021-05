La parità dei sessi si ottiene dando ai figli il cognome della madre, dice il Ministro Elena Bonetti (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Ministro per le Pari Opportunità Elena Bonetti ha pochi dubbi: per ottenere la parità dei sessi bisogna che i figli possano ottenere il cognome della madre. Il Ministro per le Pari Opportunità Elena Bonetti torna a trattare il tema della parità dei sessi che – a detta del politico – ha a che fare anche con L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 21 maggio 2021) Ilper le Pari Opportunitàha pochi dubbi: per ottenere ladeibisogna che ipossano ottenere il. Ilper le Pari Opportunitàtorna a trattare il temadeiche – a detta del politico – ha a che fare anche con L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

SorellaBaderla : @enricosof @VittorioXlater @RobertoRomagna @baiasilente @orfini @EnricoLetta Certo, se il lavoro non avesse un cost… - goesslowly : @andrezk1ng @FrAllaESP Oltre a non essere possivile esiste anche il cosiddetto OV% che misura la 'forza' dei team a… - iolsss : RT @collettiva_news: In Italia le #donne guadagnano quasi un quarto in meno dei loro colleghi #uomini. In Europa siamo agli ultimi posti. N… - collettiva_news : In Italia le #donne guadagnano quasi un quarto in meno dei loro colleghi #uomini. In Europa siamo agli ultimi posti… - TribvnvsPlebis : @GianlucaAgost11 @welikeduel @La7tv @BarbaraGSerra @Pennacchiiiii @RodriguezTahnee @fandangoweb No, non c'è equilib… -