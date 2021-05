La moglie di Bonolis choc: "Quando è nata mia figlia..." (Di venerdì 21 maggio 2021) Su Rai Due la moglie di Paolo Bonolis ha raccontato di aver avuto una crisi profonda come madre e moglie dopo la nascita della figlia malata: "Avevo 27 anni, è stata una delusione fortissima" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 21 maggio 2021) Su Rai Due ladi Paoloha raccontato di aver avuto una crisi profonda come madre edopo la nascita dellamalata: "Avevo 27 anni, è stata una delusione fortissima"

Advertising

verogossipnews : La moglie di Paolo Bonolis contro Barbara D'urso #swipeup nelle nostre #igstories per l'articolo completo… - zazoomblog : Paolo Bonolis la moglie Sonia Bruganelli fa una dichiarazione molto forte “Paolo rischia una brutta fine se …” -… - PrelemiL : Non Torzi a cena dalla moglie di Bonolis Come dimenticarsela ?? #prelemi - giomalaga : @mariagraziabon ma vuoi mettere leccare il culo alla moglie di Bonolis? mi dispiace solo perché Stefania lo difende… - tramontibelli : Sta andando dalla moglie di Bonolis. Delusione profonda. Mah #sovip #tzvip -