La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni, in arrivo la serie originale su Disney+ (Di venerdì 21 maggio 2021) La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni è una serie TV originale Disney+, gratis per gli abbonati, che arriverà presto sulla nota piattaforma digitale. Il servizio di streaming dedicato ai film e ai prodotti di intrattenimento anche di Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic sta crescendo sempre di più, poiché riesce ad offrire ai propri abbonati contenuti sempre nuovi, aggiornati, di grande qualità ed esclusivi. Sembra essere proprio il caso di questo serial in arrivo su Disney+, che vede tra i creatori e gli sceneggiatori Matt Manfredi e Phil Hay, mentre gli showrunner sono stati Darren Swimmer e Todd Slavkin.

