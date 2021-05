“La malattia di mia figlia”. Patrizia Pellegrino, l’appello per la sua Arianna (Di venerdì 21 maggio 2021) Qualche settimana fa Patrizia Pellegrino ha parlato della malattia di sua figlia Arianna durate un’ospitata a Domenica Live. “Quando sono rimasta incinta di Arianna c’è stato un problema grosso”, ha spiegato. “A sei mesi, nell’ecografia scoprono che aveva una malattia molto rara, grave, mi hanno detto che non avrebbe mai camminato”. Ad oggi “Gli ostacoli ovviamente ci sono, ma l’amore è in grado di vincere su tutto. Arianna è speciale e non vorrei mai che fosse diversa da quella che è”. Nonostante tutto, Arianna ha dimostrato subito di essere forte. Così Patrizia Pellegrino spiega: “Lei è molto tosta, molto più di me. Dopo la nascita ha avuto voglia di vivere e non si è mai fermata. Non si è fermata ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Qualche settimana faha parlato delladi suadurate un’ospitata a Domenica Live. “Quando sono rimasta incinta dic’è stato un problema grosso”, ha spiegato. “A sei mesi, nell’ecografia scoprono che aveva unamolto rara, grave, mi hanno detto che non avrebbe mai camminato”. Ad oggi “Gli ostacoli ovviamente ci sono, ma l’amore è in grado di vincere su tutto.è speciale e non vorrei mai che fosse diversa da quella che è”. Nonostante tutto,ha dimostrato subito di essere forte. Cosìspiega: “Lei è molto tosta, molto più di me. Dopo la nascita ha avuto voglia di vivere e non si è mai fermata. Non si è fermata ...

