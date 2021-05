La Guardia di Finanza becca 2.000 utenti del “pezzotto”: arrivano multe da mille euro (Di venerdì 21 maggio 2021) La Guardia di Finanza di Milano ha scoperto e sequestrato due centrali di trasmissione di IPTV, il cosiddetto “pezzotto”, localizzate in Svizzera e in Sicilia. I gestori, 22 italiani e due svizzeri, sono tutti indagati per associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità. Ma soprattutto i finanzieri sono risaliti alla catena intera: circa 900 rivenditori e più di 2.000 clienti finali. Per i primi scatteranno sanzioni da 2.582 a 25.822 euro, per gli utenti arriverà invece una multa di 1.032 euro. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 21 maggio 2021) Ladidi Milano ha scoperto e sequestrato due centrali di trasmissione di IPTV, il cosiddetto “”, localizzate in Svizzera e in Sicilia. I gestori, 22 italiani e due svizzeri, sono tutti indagati per associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità. Ma soprattutto i finanzieri sono risaliti alla catena intera: circa 900 rivenditori e più di 2.000 clienti finali. Per i primi scatteranno sanzioni da 2.582 a 25.822, per gliarriverà invece una multa di 1.032. L'articolo ilNapolista.

