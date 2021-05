La giornataccia del fidanzato di Arisa: in un giorno solo la lascia e si becca una denuncia (Di venerdì 21 maggio 2021) denunciato per minacce e ritornato single nello stesso giorno. È capitato al manager televisivo Andrea Di Carlo, ormai ex di Arisa. A dare l’annuncio della fine della storia con la cantante è stato lui stesso su Instagram. Sempre dai social, poi, è arrivata la notizia della denuncia, sporta dal giornalista Giuseppe Candela, che ne ha scritto sui propri social. Il fidanzato di Arisa annuncia la fine della storia Di Carlo, che con Arisa si era già lasciato e ripreso nei mesi scorsi, ha paragonato la cantante ai «numeri primi», postando la copertina del celebre libro che ne racconta «la solitudine». «Mi è capitato di innamorarmi di un numero primo perché l’amore capita e basta. Io, però, sono divisibile (a differenza dei numeri primi, ndr), ho relazioni ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 maggio 2021)to per minacce e ritornato single nello stesso. È capitato al manager televisivo Andrea Di Carlo, ormai ex di. A dare l’annuncio della fine della storia con la cantante è stato lui stesso su Instagram. Sempre dai social, poi, è arrivata la notizia della, sporta dal giornalista Giuseppe Candela, che ne ha scritto sui propri social. Ildiannuncia la fine della storia Di Carlo, che consi era giàto e ripreso nei mesi scorsi, ha paragonato la cantante ai «numeri primi», postando la copertina del celebre libro che ne racconta «la solitudine». «Mi è capitato di innamorarmi di un numero primo perché l’amore capita e basta. Io, però, sono divisibile (a differenza dei numeri primi, ndr), ho relazioni ...

