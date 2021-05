La furia degli algerini: spezzano la mano al poliziotto (Di venerdì 21 maggio 2021) In seguito all'aggressione, uno dei poliziotti ha riportato una frattura alla mano destra. La rabbia della Sardone: "Questo è l'effetto delle politiche d'accoglienza indiscriminata tanto care a Pd e compagni" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 21 maggio 2021) In seguito all'aggressione, uno dei poliziotti ha riportato una frattura alladestra. La rabbia della Sardone: "Questo è l'effetto delle politiche d'accoglienza indiscriminata tanto care a Pd e compagni"

Advertising

AdriJuve64 : La furia degli algerini: spezzano la mano al poliziotto - GamingPark_it : Mark Strong non sarà in Shazam! La furia degli dei - elios_skia : RT @_mrbyte: @LucianoLavecchi La strada in questione è stata fatta in fretta e furia per i mondiali di Italia90. L'intera zona é figlia del… - _mrbyte : @LucianoLavecchi La strada in questione è stata fatta in fretta e furia per i mondiali di Italia90. L'intera zona é… - paoloroversi : 'Deve essere dura avere a che fare per tutto il tempo con degli idioti; io, per esempio, non riuscirei a sopportarl… -